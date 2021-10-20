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Справочный курс гривны 20 октября повышен на 5,24 коп до 26,2205 грн/$1
12:37 20.10.2021 |
Национальный банк 20 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.24 коп. до 26.2205 UAH/USD.
|Показатель
|19.10.2021
|20.10.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.2729
|26.2205
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