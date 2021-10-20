Объем наличных в обращении в Украине за 9 мес. вырос на 6%

Объем наличных в обращении в Украине за январь-сентябрь 2021 года составил 592,2 млрд грн, что на 6% больше, чем в начале 2021 года (558,5 млрд грн) , в том числе 2,9 млрд банкнот на сумму 587,7 млрд грн, 13,6 млрд монет на сумму 4,4 млрд грн сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно сообщению, что по состоянию на начало октября 2021 года на одного украинца приходилось 70 шт. и 159 шт. разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа соответственно, в то время как к 1 января 2021 года эти показатели составляли 72 шт. и 149 шт. соответственно.

Отмечается, что среди банкнот больше всего в обращении банкнот номиналом 200 грн (24,5% от общего количества, или 711,7 млн шт), 500 грн (22,4%, или 648,6 млн шт.) и 1 грн (14,2%, или 412,7 млн шт.).

В то же время среди монет больше всего в обращении монеты номиналом 10 коп. (28,8% или 3,996 млрд шт.), 1 грн (23,3%, или 3,24 млрд шт.) и 5 коп. (13,3%, или 1,84 млрд шт.).

По данным НБУ, меньше всего в наличном обращении банкноты номиналом 1 тыс. грн (2,7%, или 78,4 млн шт.) и монеты номиналом 10 грн (0,5%, или 75,3 млн шт.).

Как сообщалось, с 1 октября 2020 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 25 коп. и банкноты образца выпуска до 2003 года.

Ранее, с 1 октября 2019 года, регулятор вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и прекратил пополнение наличных денег в обращении монетами номиналом 25 коп., а с 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту нового наивысшего номинала – 1 тыс. грн.

НБУ с 27 апреля 2018 года ввел в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн, с 20 декабря 2019 года – монеты номиналом 5 грн, а с 3 июня 2020 года – монеты номиналом 10 грн.