Реального спроса на валюту оказалось недостаточно, чтобы закрепить восходящие тенденции на межбанке 19 октября

Максим Беркаль , Денис Вергун / UBR.ua

Минфину предстоит выплатить инвесторам 1,3 млрд грн. Это незначительный объем, однако он может сыграть роль триггера и оказать поддержку спекулятивным атакам.



Официальный курс доллара на среду, 20 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,27 грн/$ - на шесть копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на четыре копейки - его курс составит 30,6 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги вторника, 19 октября, открывались котировками на уровне 26,28-26,33 грн/$.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по 26,291 грн/$. После чего по уже привычному сценарию котировки начали плавно опускаться.

Впрочем, в отличие от торгов последних дней, сегодня этот тренд не казался таким уж однозначным.

В течение дня отмечалось несколько всплесков активности покупателей, которые приводили к ощутимому росту котировок. Максимальные значения вторника были зафиксированы на уровне 26,29-26,31 грн/$. Однако после каждого такого скачка курс вновь опускался.

Минимальными значениями дня стали отметки 26,245-26,26 грн/$.

"НБУ также сегодня принимал участие в торгах. Утром выходил с покупкой традиционных $5 млн. А ближе к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) выставил крупный ордер на покупку долларов по 26,26 грн/$", - говорит она.

По ее словам, повышенная волатильность сегодняшних торгов объясняется попытками спекулятивно настроенных участников развернуть курсовой тренд.

Основанием для этого послужил очень значительный объем торгов понедельника, а также завершение периода уплаты налогов, после которого некоторые участники ожидали существенного сокращения предложения валюты.

"Однако реального спроса на рынке оказалось недостаточно, чтобы закрепить восходящие тенденции", - добавила Волуйчак.

Минфин в ходе сегодняшнего аукциона размещал два гривневых выпуска ОВГЗ (310 и 742 дня), а также двухлетние долларовые бумаги. Наибольшим спросом пользовались короткие гривневые облигации - от их размещения в бюджет привлекли 1,063 млрд грн.

Долларовых бумаг приобрели на $37,2 млн. Двухлетних ОВГЗ, номинированных в гривне, разместили на 105,3 млн грн. Такие результаты не дают оснований говорить о значительном интересе иностранных инвесторов к покупке ОВГЗ.

Волуйчак ожидает повышенной волатильности и на завтрашних торгах. Сейчас рынок вступает в фазу повышенной неопределенности. Ближайшим более или менее значимым событием будет выплата процентов по ранее размещенным ОВГЗ.

"Завтра Минфину предстоит выплатить инвесторам 1,3 млрд грн. Это незначительный объем, однако он может сыграть роль триггера и оказать поддержку спекулятивным атакам", - подчеркнула банкир.

К тому же приближается дата оглашения решения НБУ по учетной ставке, накануне которой рынок традиционно наполняют многочисленные слухи. Иногда только их достаточно, чтобы создать определенную нервозность на рынках.

"Впрочем, на мой взгляд, причин ждать глубокого ослабления гривны в среду нет. С высокой вероятностью торги пройдут в рамках 26,23-26,38 грн/$", - прогнозирует Анна Волуйчак.