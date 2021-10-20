МВФ предупредил о «рисках заражения» мировых финансов из-за стейблкоинов

Уязвимые ко взломам, с отсутствием прозрачности при выпуске и распределении токенов, а также с возможными перебоями в работе из-за высокой волатильности криптовалюты, в частности стейблкоины, несут риски для глобальной экономики. Такие выводы содержатся в отчете МВФ.

Аналитики организации подчеркнули, что угрозы в настоящий момент «носят ограниченный характер».

Регуляторы развивающихся стран не должны упустить контроль над криптовалютами с учетом отсутствия должной нормативной базы в большинстве юрисдикций. Популяризация криптовалют и стабильных монет может нарушить их макроэкономическую и финансовую стабильность, говорится в отчете.

По мере расширения и развития криптопространства в нем появились «новые источники риска»: стейблкоины (из-за непрозрачности их обеспечения и рисков «банковской паники») и DeFi.

Эксперты МВФ в качестве факторов для рассмотрения также упомянули мем-токены, доминирование Binance среди централизованных бирж и Tether среди стабильных монет.

В организации призвали разработать «глобальные стандарты для криптоактивов», что позволит предотвратить «риск заражения» других рынков.

«По мере роста капитализации криптовалютного рынка значимость таких рисков, применительно к макроэкономике, вероятно, возрастет», - пояснили специалисты.



