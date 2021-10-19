Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет сменить главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщили источники Bloomberg.

Собеседники издания отмечают, что Зеленский недоволен деятельностью Шевченко, который поссорился с топ-менеджментом банка, вызвав волну отставок. Этим он нервировал западных доноров, включая Международный валютный фонд.

"Чтобы уволить его, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента, где его партия Слуга народа контролирует большинство мест. Но найти кого-то, кого утвердят законодатели, может быть непросто. Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения главы государственной нефтегазовой компании на посту министра энергетики", - пишет издание, напоминая о назначении Юрия Витренко.

В свою очередь, в Офисе президента отказались комментировать возможную отставку Шевченко, назвав информацию "слухом" и добавили, что официальное заявление будет только в том случае, если будет какое-либо решение. В НБУ заявили, что у них "впереди много важных задач и команда продолжает работать над их выполнением".

После новости о возможной отставке главы НБУ, стоимость украинских ценных бумаг резко упала.

"Вся эта неопределенность раздражает инвесторов, которым, возможно, снова придется гадать, какой же монетарную и другую политику будет проводить новый руководитель. Если эта отставка будет", - написал в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Но, позже, по данным аналитика, новость о прогрессе в переговорах с МВФ подняла стоимость украинских ценных бумаг. "С учетом вечера понедельника - цены почти отыграли свое падение", - добавил Демкив.



