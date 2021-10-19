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Справочный курс гривны 19 октября повышен на 7,62 коп до 26,2729 грн/$1
12:30 19.10.2021 |
Национальный банк 19 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.62 коп. до 26.2729 UAH/USD.
|Показатель
|18.10.2021
|19.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3491
|26.2729
|0.289
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