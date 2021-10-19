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Цена на золото 19 октября растет примерно на 0,5% за счёт ослабления доллара
08:58 19.10.2021 |
Цена на золото во вторник утром поднимается примерно на 0,5% за счёт ослабления американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,51%, или на 9,05 доллара, до 1774,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,07%, до 23,512 доллара за унцию.
Курс американской валюты снижается сейчас, в том числе, к евро и иене. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,28%, до 93,69 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее при его покупке держателями изначально других валют.
Также для золота позитивны спекуляции относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сворачивание практики многомиллиардного выкупа ценных бумаг с рынка, а в конечном счёте повышение ставки рефинансирования, вследствие иссякания притока ликвидности на финансовые рынки вызывает там пессимизм, и драгметаллы получают дополнительную привлекательность как активы-убежища.
Многие трейдеры все больше уверены в том, что следующим летом учётная ставка в США будет повышена, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. По данным CME Group, почти 55% аналитиков ожидают повышения ставки до конца лета с текущего уровня в 0-0,25%.
Аналитики также отмечают, что опасения по поводу наблюдающейся повышенной инфляции тоже оказывают поддержку золоту, которое традиционно используется как инфляционный хедж.
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