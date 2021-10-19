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Доллар дешевеет 19 октября на фоне рисковых настроений
13:21 19.10.2021 |
Курс доллара снижается во вторник днем на фоне усиления рисковых настроений на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 EEST курс евро к доллару рос до 1,1660 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1609 доллара. Курс доллара к иене снижался до 114,09 иены за доллар со 114,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,37%, до 93,61 пункта.
По словам аналитиков MUFG, которых цитирует газета Wall Street Journal, доллар падает на фоне усиления общего рыночного аппетита к риску.
Еще одним фактором давления на доллар аналитики называют неопределенность в отношении того, назначит ли президент США Джо Байден председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на второй срок.
По данным СМИ, Пауэлл остается фаворитом среди кандидатов на этот пост. "Но пока точного решения нет, что увеличивает неопределенность и риски снижения курса доллара", - говорит валютный аналитик MUFG Ли Хардман (Lee Hardman).
Пауэлл был назначен главой ФРС еще при прошлом президента США Дональде Трампе. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла истекает в феврале 2022 года.
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