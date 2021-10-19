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Рынок не отпускает НБУ: котировки без него обрушатся
23:03 18.10.2021 |
Официальный курс доллара на вторник, 19 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,33 грн/$ - на копейку меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подорожает на 12 копеек - его курс составит 30,56 грн/€.
Курс на межбанке
Первые торги недели на межбанке в понедельник, 18 октября, стартовали котировками в рамках 26,34-26,37 грн/$.
"В понедельник с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,34-26,38 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок сузился, котировки составили 26,345-26,355 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Как сообщила нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в самом начале сессии на малоактивном рынке был отмечен небольшой рост котировок. Однако он продлился очень недолго - достигнув уровня 26,36-26,38 грн/$, котировки начали плавно снижаться.
Несколько раз на рынке появился НБУ. Первый выход в 10:30 регулятор выкупал доллар по 26,34 грн/$.
"На этом уровне регулятор остановил падение, в 11:30 НБУ снизил котировки покупки до 26,31 грн, и рынок ушел на обед на котировках 26,31-26,315 грн/$", - добавил Якобчук.
По мере активизации торгов объем предложения увеличивался, что вновь вынудило НБУ участвовать в сессии с покупкой избытка иностранной валюты.
"Сегодня, впрочем, регулятор придерживался несколько иной стратегии. Купив первые $5 млн по 26,34 грн/$, он покинул торги. Но спустя несколько минут выставил ордер на покупку валюты по 26,33 грн/$", - рассказала Волуйчак.
Как только рынок достиг этого уровня, НБУ вновь приобрел порядка $5 млн в резервы и опять понизил котировку на покупку доллара. Лишь по достижении уровня 26,31 грн/$ регулятор остался на рынке и продолжал принимать участие в торгах до окончания сессии.
Причем в последние полчаса торгов с расчетами TOD (день в день) НБУ был основным покупателем валюты. Участие регулятора в торгах стало главным курсообразующим фактором сегодняшней сессии - большую часть дня торги проходили в узком коридоре 26,31-26,35 грн/$.
"Объем торгов сегодня резко вырос. В Bloomberg за день прошло сделок на $337 млн. Это рекордные показатели как минимум с июля. Резкое увеличение предложения валюты вызвано сразу несколькими факторами", - отметила Волуйчак.
Во-первых, сегодня на рынок поступило гораздо больше валютной выручки из-за выходных четверга и пятницы. Во-вторых, приближается дата уплаты налогов, что усиливает давление на доллар. При этом спрос на валюту остается очень сдержанным.
"Полагаю, завтра следует ждать аналогичных тенденций на рынке. Объем торгов, вероятно, несколько снизится, однако на доллар по-прежнему будет оказываться существенное давление избыточного предложения валюты", - прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка .
При этом Нацбанк продолжит сдерживать темпы укрепления гривны, выкупая чрезмерные объемы валюты с рынка. По оценкам Волуйчак, торги вторника пройдут в рамках 26,27-26,4 грн/$.
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