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НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $119,6 миллиона
22:40 18.10.2021 |
Национальный банк на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 119,6 млн долларов.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 11 по 13 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 119,6 млн долл. США.
В целом с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 2 024,3 млн долл., продал - 197 млн долл.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долл., продал - 3,891 млрд долл.
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