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SEC «молчаливо» одобрила первый фьючерсный биткоин-ETF
18:31 18.10.2021 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF. Это следует из обновленного проспекта, поданного компанией.
Начало торгов запланировано на понедельник, 18 октября.
Базовым активом фонда будут биткоин-фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME). В обновленном проспекте исчезло упоминание об инвестициях в канадские биткоин-ETF.
Согласно CoinDesk, встреча пяти комиссаров SEC по вопросу фонда от ProShares состоялась в пятницу, 15 октября. Однако вывод об одобрении базируется на обновленном проспекте и истечении 75 дней, положенных для рассмотрения заявки. Поскольку ведомство не отклонило ее в срок, это считается разрешением, хотя публично Комиссия его не давала.
Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что SEC не будет препятствовать запуску фьючерсных биткоин-ETF. В терминале компании также появилась соответствующая страница для фонда от ProShares под тикером BITO.
Nasdaq также выразила готовность добавить в листинг аналогичный фонд Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, который ранее подал форму 8-А о регистрации ценных бумаг. Такую же форму заполнил и ProShares.
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