Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.10.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|13.10
|-
|50.0 (9.5;30)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.10
|32076.0 (7.5)
|-
|12.10
|30109.0 (7.5)
|-
|13.10
|47587.0 (7.5)
|42826.0 (8.5;16)
Данные НБУ