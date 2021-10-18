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Справочный курс гривны 18 октября понижен на 0,76 коп до 26,3491 грн/$1
14:33 18.10.2021 |
Национальный банк 18 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.76 коп. до 26.3491 UAH/USD.
|Показатель
|13.10.2021
|18.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3415
|26.3491
|0.03
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