Из-за затяжных выходных в понедельник на межбанк выйдет дополнительный объем валютной выручки

Максим Беркаль , Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 18 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,34 грн/$ - на пару копеек больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро также подорожает на две копейки - его курс составит 30,44 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги среды, 13 октября, прошли по сценарию, в точности идентичному торгам первых двух дней недели.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, сегодня сессия на межбанке стартовала с котировок 26,34-26,35 грн/$, то есть на уровне закрытия вчерашнего дня.

"В самом начале торгов с покупкой $5 млн по 26,345 грн/$ был замечен Нацбанк, что ненадолго вызвало очень незначительный рост курса до 26,353 грн/$. Это значение и стало максимальным", - говорит она.

По мере активизации торгов объем предложения увеличился, и рынок вернулся в коридор, с которого и начинались торги. Как и вчера, почти сразу после покупки традиционных $5 млн, регулятор вернулся на торги с ордером на покупку доллара.

Сегодняшний "защитный" уровень он установил на отметке 26,34 грн/$, что и предопределило дальнейших ход сессии в среду. Вплоть до завершения торгов с расчетами TOD (день в день) сделки заключались в диапазоне 26,34-26,35 грн/$.

В среду дисбаланс между спросом и предложением увеличился. Рынок неоднократно приближался к уровню защиты НБУ, благодаря чему регулятор выкупал излишки валютного предложения более активно.

Но связано это было не с активизацией продавцов, а с низкой активностью покупателей: объем торгов среды лишь незначительно превысил показатели вторник. За день посредством терминала Bloomberg прошло $181 млн.

Из-за затяжных выходных в понедельник на рынок выйдет дополнительный объем валютной выручки. Учитывая весьма ограниченный объем спроса, это дает основания прогнозировать повторение сегодняшнего сценария на торгах в начале следующей недели.

"С высокой вероятностью Нацбанк продолжит текущую политику и лишь незначительно снизит защитный уровень. Полагаю, торги понедельника пройдут в рамках 26,30-26,45 грн/$", - прогнозирует банкир.

Смена курсового тренда возможна ближе к среде, когда будет пройдена очередная граничная дата уплаты налогов. Однако до четверга, когда НБУ объявит решение о пересмотре учетной ставки, значительного усиления турбулентности на валютном рынке ждать не стоит.