Дефицит внешней торговли Украины товарами за 8 мес.-2021 сократился на 33,9%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $41,788 млрд, импорт - на 30,1% - до $43,519 млрд.
Госстат уточнил, что в августе по сравнению с июлем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1,9% – до $6,008 млрд, импорта - на 0,6%, до $6,089 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе-2021 было негативным и составило $0,080 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца ($0,156 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за восемь месяцев текущего года составил 0,96% (за аналогичный период 2020г. – 0,92).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-августе 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--август 2021 к январю-августу 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-август 2021 к январю-августу 2020, %
|Всего¹
|41788.2
|135.6
|43518.7
|130.1
|Животные, продукты животного происхождения
|809.2
|106.7
|924.8
|122.9
|Продукты растительного происхождения
|7665.6
|107.9
|1422.2
|108.9
|- зерновые культуры
|6400.2
|108.5
|128.5
|93.2
|Жиры животного и растительного происхождения
|4113.9
|110.9
|269.3
|164.5
|Готовые пищевые продукты
|2399.8
|114.2
|2179.2
|123.8
|Минеральные продукты
|6441.9
|199.9
|7923.6
|141.6
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|513.1
|141.1
|7516.4
|145.6
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1655.9
|127.9
|5841.8
|125.8
|Фармацевтическая продукция
|188.0
|108.6
|1838.5
|126.7
|Удобрения
|362.1
|165.8
|904.9
|146.6
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|707.7
|164.1
|3022.8
|141.0
|Кожевенное сырье
|108.9
|138.5
|200.4
|139.6
|Древесина и изделия из нее
|1318.9
|145.1
|267.3
|137.6
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|350.7
|133.2
|693.4
|118.1
|Текстильные материалы и изделия
|561.7
|112.6
|1646.5
|115.1
|Обувь
|124.1
|114.8
|372.8
|132.5
|Изделия из камня, гипса, цемента
|373.0
|129.3
|566.7
|125.0
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|67.8
|138.4
|133.0
|151.4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|10174.0
|168.9
|2619.8
|133.6
|- черные металлы
|8917.6
|173.2
|898.1
|137.7
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3413.6
|123.3
|8707.8
|123.9
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1345.9
|107.5
|4971.0
|134.1
|Электрические машины
|2067.7
|136.3
|3736.8
|112.6
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|451.5
|88.4
|4917.8
|144.4
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|107.8
|141.6
|4654.2
|141.5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|104.0
|108.1
|877.6
|126.0
|Разные промтовары
|798.3
|139.2
|805.4
|118.2
|Товары, приобретенные в портах
|0.8
|70.2
|53.4
|89.4
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины