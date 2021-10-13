Дефицит внешней торговли Украины товарами за 8 мес.-2021 сократился на 33,9%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-сентябрь 2021 года уменьшилось на 33,9% по сравнению с январем-августом 2020 года - до $1,731 млрд с $2,619 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $41,788 млрд, импорт - на 30,1% - до $43,519 млрд.

Госстат уточнил, что в августе по сравнению с июлем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1,9% – до $6,008 млрд, импорта - на 0,6%, до $6,089 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе-2021 было негативным и составило $0,080 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца ($0,156 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за восемь месяцев текущего года составил 0,96% (за аналогичный период 2020г. – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 231 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-августе 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--август 2021 к январю-августу 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-август 2021 к январю-августу 2020, % Всего¹ 41788.2 135.6 43518.7 130.1 Животные, продукты животного происхождения 809.2 106.7 924.8 122.9 Продукты растительного происхождения 7665.6 107.9 1422.2 108.9 - зерновые культуры 6400.2 108.5 128.5 93.2 Жиры животного и растительного происхождения 4113.9 110.9 269.3 164.5 Готовые пищевые продукты 2399.8 114.2 2179.2 123.8 Минеральные продукты 6441.9 199.9 7923.6 141.6 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 513.1 141.1 7516.4 145.6 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1655.9 127.9 5841.8 125.8 Фармацевтическая продукция 188.0 108.6 1838.5 126.7 Удобрения 362.1 165.8 904.9 146.6 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 707.7 164.1 3022.8 141.0 Кожевенное сырье 108.9 138.5 200.4 139.6 Древесина и изделия из нее 1318.9 145.1 267.3 137.6 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 350.7 133.2 693.4 118.1 Текстильные материалы и изделия 561.7 112.6 1646.5 115.1 Обувь 124.1 114.8 372.8 132.5 Изделия из камня, гипса, цемента 373.0 129.3 566.7 125.0 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 67.8 138.4 133.0 151.4 Недрагоценные металлы и изделия из них 10174.0 168.9 2619.8 133.6 - черные металлы 8917.6 173.2 898.1 137.7 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 3413.6 123.3 8707.8 123.9 Реакторы ядерные, котлы, машины 1345.9 107.5 4971.0 134.1 Электрические машины 2067.7 136.3 3736.8 112.6 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 451.5 88.4 4917.8 144.4 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 107.8 141.6 4654.2 141.5 Приборы и аппараты оптические, фотографические 104.0 108.1 877.6 126.0 Разные промтовары 798.3 139.2 805.4 118.2 Товары, приобретенные в портах 0.8 70.2 53.4 89.4

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины