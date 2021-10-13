Объем ипотечного кредитования в Украине за 8 мес. вырос втрое, до 5,2 млрд грн - НБУ

Украинские банки январь-август 2021 года выдали 6,57 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 5,2 млрд грн, что в 2,2 раза превышает показатель восьми месяцев 2020 года по числу таких кредитов и в 2,9 раза – по объему, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в среду по итогам ежемесячного опроса баков.

Согласно его данным, в августе выдали 944 ипотечных кредита на 830,1 млн грн по сравнению с 531 кредитом на 358,1 млн грн месяцем ранее.

Пресс-служба отметила, что рынок ипотечного кредитования по-прежнему остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок.

Указывается, что кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным драйвером рынка: в августе их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемам, отмечается в пресс-релизе.

Результаты опроса указывают, что средний размер кредита на покупку жилья в августе вырос до 879,3 тыс. грн с 793,8 тыс. грн.

По данным НБУ, в июле средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке выросла до 13,60% по сравнению с 13,35% в июле, а на первичном снизилась до 15,9% с 16,82%.