Финансовые новости
- |
- 13.10.21
- |
- 12:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 13 октября повышен на 0,87 коп до 26,3415 грн/$1
12:28 13.10.2021 |
Национальный банк 13 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.87 коп. до 26.3415 UAH/USD.
|Показатель
|12.10.2021
|13.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3502
|26.3415
|0.033
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Небо открыли, а газовую войну не спланировали: Чего удалось достичь на саммите Украина-ЕС
|Отравление Полякова. Почему «слуги народа» примеряют это на себя
|Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»
|Разумков или Стефанчук: Кто должен подписать закон об олигархах и почему это важно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 13 октября повышен на 0,87 коп до 26,3415 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 12.10.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 13.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.10.2021
|Джейми Даймон назвал биткоин бесполезным, а свое мнение — непопулярным
Это интересно
|В 2022 году расходы на искусственный интеллект в Европе достигнут 22 млрд долларов
|В Китае создают сеть станций по замене аккумуляторов электромобилей
|Bugatti Bolide за 4,6 миллиона долларов признали самым красивым гиперкаром в мире
|Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
|Илон Маск мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет
|Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее
|Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире