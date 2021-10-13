Джейми Даймон назвал биткоин бесполезным, а свое мнение — непопулярным

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон снова раскритиковал первую криптовалюту, но признал, что клиенты финансового холдинга считают иначе. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе ежегодного собрания Института международных финансов CEO JPMorgan заявил, что криптовалюты попадут под регулирование, поскольку в Вашингтоне растут опасения касательно стейблкоинов и нового класса активов в целом.

«Я лично считаю, что биткоин ничего не стоит. Наши клиенты - взрослые люди, они не согласны. Вот, что создает рынки. Поэтому если они хотят иметь возможность купить себе BTC, мы не можем хранить его, но можем предоставить им законный и максимально прозрачный доступ», - подчеркнул Даймон.

Ранее CEO JPMorgan неоднократно критиковал криптовалюты, обещал уволить торгующих цифровыми активами сотрудников и называл держателей биткоина глупцами.

В мае 2021 года Даймон признал интерес клиентов холдинга к первой криптовалюте, но напомнил о своей негативной позиции по отношению к активу. Позднее он рекомендовал «держаться подальше от криптовалют».



