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Цена на золото умеренно 13 октября поднимается на опасениях стагфляции в США
08:38 13.10.2021 |
Стоимость золота в среду утром поднимается благодаря его "защитным" качествам, в то время как инвесторы ожидают сохранения годовой инфляции в США на запредельном уровне при не слишком бодром состоянии экономики, не исключая, что всё это выльется в стагфляцию, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.59 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,16%, или на 2,75 доллара, до 1762,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,79%, до 22,692 доллара за унцию.
Одной из главных тем на рынках остаётся высокая инфляция в США. Аналитики полагают, что темп роста потребительских цен в стране по итогам сентября остался на уровне месяцем ранее - 5,3%, при том что цель Федеральной резервной системы - 2%, а ещё зимой показатель был даже ниже этих 2%.
Кроме того, в протоколе сентябрьского заседания ФРС, который также будет опубликован сегодня, аналитики ожидают получить подсказки о дальнейших планах регулятора. В частности, это касается сроков повышения учётной ставки и окончательного сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.
"Растущие опасения стагфляции могут дать поддержку драгоценному металлу и могут привести к более агрессивному и устойчивому закрытию коротких позиций",- цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков TD Securities.
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