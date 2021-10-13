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Доллар дешевеет 13 октября перед статистикой инфляции в США
08:23 13.10.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в среду утром, в то время как инвесторы ожидают публикацию данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1552 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1527 доллара, курс доллара к иене снижается до 113,47 иены за доллар со 113,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 94,36 пункта.
Аналитики предсказывают сохранение инфляции по итогам сентября на уровне 5,3%, как и месяцем ранее, сентябрьская инфляция также ожидается на уровне августа - 0,3%.
"У нас было несколько месяцев, когда показатели инфляции были довольно высокими, и я думаю, что это, определенно, будет главной темой на этой неделе", - сказал газете Wall Street Journal старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Мин Тран (Minh Trang).
Начиная с мая годовая инфляция в США превышает 5%, по итогам апреля показатель составлял 4,2%, марта - 2,6%, по итогам января и февраля годовой рост потребительских цен оценивался в 1,4% и 1,7% соответственно.
В ходе торгов также будет опубликован протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки ожидают найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора относительно монетарной политики. ФРС в сентябре допустила повышение учетной ставки в следующем году и начало сокращения выкупа активов в текущем.
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