Курсовая динамика на межбанке 12 октября была близкой к нулю

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 13 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,32 грн/$ - на пару копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на восемь копеек - его курс составит 30,42 грн/€.

Курс на межбанке

Активность на межбанковских торгах во вторник, 12 октября, как и ожидалось, существенно возросла.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, за день посредством терминала Bloomberg заключили сделок на $170 млн.

Однако несмотря на это курсовая динамика на межбанке была близкой к нулю. Во многом причиной тому стал НБУ, который еще утром вышел с покупкой доллара по 26,35 грн/$, а спустя несколько минут выставил крупный ордер на покупку валюты по 26,345 грн/$.

Как и вчера, впрочем, рынок опустился к этому уровню уже во второй половине дня. В общей сложности объем сегодняшних приобретений регулятора иностранной валюты в резервы составил около $20 млн, что относительно немного, учитывая общий объем сделок.

"То есть постепенно дисбаланс между спросом и предложением на рынке сокращается. Вместе с тем, такая тактика НБУ сузила торговый диапазон до минимальных значений", - подчеркнула Волуйчак.

Даже если ориентироваться на первую сделку, которую заключили посредством терминала Bloomberg спустя несколько минут после открытия сессии по курсу 26,36 грн/$, весь день торги проходили в коридоре шириной всего 1,5 копейки.

"К уже привычным источникам давления на курс доллара сегодня прибавился фактор выходного дня в США в понедельник, из-за которого во вторник на торги попал больший объем валютной выручки", - добавляет банкир.

Минфин в ходе сегодняшнего ОВГЗ аукциона разместил облигаций на 514 млн грн. Причем наибольшим спросом пользовались бумаги со сроком обращения в один год, крупнейшими покупателями которых обычно выступают украинские банки.

Иными словами, этот фактор не сможет оказать существенного влияния на курсовые тренды.

"Завтра Минфину предстоит выплатить 1,6 млрд грн процентов по старым выпускам ОВГЗ. Это может немного увеличить спрос на иностранную валюту на межбанке. Но скорее всего он не сможет вызвать разворота курсового тренда", - считает она.

Завтра межбанк будет работать по несколько сокращенному графику из-за грядущих выходных в Украине.

Скорее всего, в первой половине дня активность торгов будет очень высокой - экспортеры будут спешить продать выручку, импортеры, напротив, купить валюту и закрыть расчеты по контрактам. В этот период тренд на укрепление гривны будет сохранять актуальность.

По словам Волуйчак, по всей вероятности, регулятор продолжит активно выкупать излишки валютного предложения в резервы, сдерживая снижение котировок.

Во второй половине дня, по мере снижения активности, не исключены попытки спекулятивных атак на курс гривны. Нельзя исключить, что они могут привести к локальному росту котировок, полагает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

"По моим оценкам, торги среды на межбанке будут проходить в рамках 26,31-26,46 грн/tiny_mce_markerquot;, - прогнозирует она.