В Нацбанке ожидают роста международных резервов к концу года

В Национальном банке ожидают, что международные резервы на конец 2021 года будут выше 30 млрд долл. США.

Как передает Укринформ, об этом заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал в эфире утренних новостей KSE live, сообщает пресс-служба НБУ.

"Если говорить о наших ожиданиях относительно резервов, то в четвертом квартале ощутимых выплат по валютным долгам не будет. Зато у государства будет возможность пополнить резервы за счет привлечений. Прежде всего речь идет как о кредите от МВФ, так и о втором транше от Европейской комиссии, а также о транше от Всемирного банка. Если все эти планы реализуются, а мы надеемся, что для этого есть все основания, то по итогам года резервы снова будут выше 30 млрд долл. США", - отметил Николайчук.

Он напомнил, что резервы в сентябре 2021 года сократились на 9,2% - до 28,7 млрд долл. США прежде всего ввиду того, что именно в сентябре Украина провела основные выплаты нынешнего года по внешнему долгу. В частности, были погашены бонды, гарантированные правительством США, и реструктуризированы евробонды, а также уплачены проценты по внешним заимствованиям. Общий объем платежей составил около 2,6 млрд долл. США в эквиваленте.

"Дополнительно на снижение долларового эквивалента резервов повлияла курсовая переоценка активов в других валютах и ​​золоте (-202 млн долл. США). Однако Национальный банк на межбанковском валютном рынке мог выкупать валюту. Чистая покупка в прошлом месяце составила почти 140 млн долл. США", - добавил Николайчук.

Как сообщал Укринформ, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2021 года составили 28,705 млрд долл., сократившись за сентябрь на 9,2%.

Международные резервы по итогам 2020 года выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,133 млрд долл. США (в эквиваленте).