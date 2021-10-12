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Справочный курс гривны 12 октября повышен на 1,04 коп до 26,3502 грн/$1
12:26 12.10.2021 |
Национальный банк 12 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.04 коп. до 26.3502 UAH/USD.
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3606
|26.3502
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