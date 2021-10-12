Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.10.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|08.10
|-
|91.0 (9.5; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.10
|62769.0 (7.5)
|-
|07.10
|61297.0(7.5)
|-
|08.10
|56361.0 (7.5)
|54715.0 (8.5; 14)
|11.10
|32076.0 (7.5)
|-
Данные НБУ