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CEO Pantera Capital допустил волну продаж биткоина после одобрения ETF
10:53 12.10.2021 |
Одобрение SEC биржевого фонда (ETF) на базе биткоина может оказать негативное воздействие на его цену. Об этом заявил CEO Pantera Capital Дэн Морхэд.
«После временного безумия на фоне опасений, что запрет Китаем майнинга разрушит отрасль, и жарких дебатов о его воздействии на окружающую среду мы вступили в новый бычий рынок», - написал он в заметке для инвесторов.
Развернуть восходящий тренд способен возможный запуск ETF, убежден Морхэд.
«На Уолл-стрит есть поговорка ‘Покупай на слухах, продавай на фактах'. [Это] определенно работает в нашем пространстве», - пояснил CEO Pantera Capital.
К моменту запуска деривативов на Чикагской товарной бирже биткоин сформировал вершину. До этого «ведомый мантрой ‘Мы отправляемся на луну‘» он показал рост на 2440%, отметил Морхэд. История повторилась с прямым листингом Coinbase - ранее первая криптовалюта успела подорожать на 822%, после чего начался медвежий цикл.
Морхэд не исключил возникновения аналогичного паттерна и в случае с биткоин-ETF.
«Пожалуйста, напомните мне за день до официального запуска биткоин-ETF. Ок? Возможно, я захочу взять несколько фишек со стола», - прокомментировал эксперт.
СEO Pantera Capital выразил оптимизм в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив первой криптовалюты.
«Медвежьи рынки, подобные возникшему в 2017 году, стали частью нашего ‘первородного' прошлого. В будущем они будут носить более умеренный характер. К сожалению, бесплатного обеда не бывает. Обратной стороной медали станет отсутствие стократного ралли в течение года», - объяснил он.
Напомним, драйвером выхода биткоина на новые максимумы с мая выступают ожидания положительного решения по биткоин-ETF - в августе эксперты Bloomberg спрогнозировали одобрение SEC инструмента к концу октября.
Ранее аналитики JPMorgan в качестве причин ралли цифрового золота назвали интерес институционалов, рост популярности сети микроплатежей Lightning Network, а также заверения властей США об отсутствии намерений запрещать криптовалюты.
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