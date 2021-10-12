Финансовые новости
- |
- 12.10.21
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото слабо дорожает 12 октября в ожидании данных по США
08:26 12.10.2021 |
Золото во вторник утром торгуется в слабом плюсе в ожидании данных по инфляции в США и на сохранении рыночных рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.53 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,65 доллара, до 1757,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,31%, до 22,595 доллара за унцию.
Статистика по инфляции в США, которая будет опубликована в среду, - один из важнейших факторов для принятия решений ФРС по монетарной политике. Эксперты прогнозируют сохранение годовой инфляции в стране в сентябре на августовском уровне в 5,3%.
Сигналы от ФРС могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительно золото. Укрепление доллара традиционно негативно влияет на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.
Поддержку золоту могут оказать растущие риски для экономики США и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Расчеты и просчеты Банковой. Зачем Зеленский начал новую атаку на Порошенко
|Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента
|Митингом — на митинг, скандалом на скандал: Как на Банковой перебивают невыгодные новости
|Позитив недели. Украина помогает Швейцарии сделать e-VTOL самолет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Дмитрий Кошевой выступит на образовательной платформе Presszvanie
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.10.21
|CEO Pantera Capital допустил волну продаж биткоина после одобрения ETF
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 12.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.10.2021
|Золото слабо дорожает 12 октября в ожидании данных по США
Это интересно
|Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
|Илон Маск мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет
|Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее
|Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире
|Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке
|Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям
|«Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы