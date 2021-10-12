Золото слабо дорожает 12 октября в ожидании данных по США

Золото во вторник утром торгуется в слабом плюсе в ожидании данных по инфляции в США и на сохранении рыночных рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.53 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,65 доллара, до 1757,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,31%, до 22,595 доллара за унцию.

Статистика по инфляции в США, которая будет опубликована в среду, - один из важнейших факторов для принятия решений ФРС по монетарной политике. Эксперты прогнозируют сохранение годовой инфляции в стране в сентябре на августовском уровне в 5,3%.

Сигналы от ФРС могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительно золото. Укрепление доллара традиционно негативно влияет на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

Поддержку золоту могут оказать растущие риски для экономики США и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.