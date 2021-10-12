Межбанковский рынок утопает в валюте. Баланс пытается выровнять Нацбанк

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на вторник, 12 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,36 грн/$ - на копейку больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на три копейки - его курс составит 30,5 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги понедельника, 11 октября, стартовали довольно поздно. Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла уже ближе к 10 часам по курсу 26,365 грн/$.

Практически такие же цифры называет нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. По его данным, после первых соглашений в 10:00 межбанк просел, котировки составили 26,365-26,375 грн/$.

"В 11:00 соглашения проходили в диапазоне 26,36-26,365. Перед обедом котировки снизились и составили 26,355-26,36 грн/$. После обеда рынок закрылся на котировках 26,35-26,36 грн/$@, - рассказал он.

Как говорит Волуйчак, в целом активность на сегодняшних торгах была невысокой. Из-за выходного в США, где отмечают День Колумба, сделки заключались на условиях TOM (с расчетами на следующий день). Традиционно в такие дни на межбанке заключают меньше сделок.

"В самом начале сессии спроса на рынке было больше, чем предложения, что дало возможность продавцам иностранной валюты немного поднять котировки. На пике они достигали отметок 26,38-26,4 грн/$", - говорит она.

Впрочем, покупатели не проявляли никакого интереса к дорогой валюте и после непродолжительной позиционной борьбы курс вернулся к показателям открытия - 26,35-26,37 грн/$. Вплоть до окончания дня сделки заключались в этом курсовом коридоре.

"Еще утром свое участие на торгах обозначил Нацбанк. Сначала с покупкой традиционных $5 млн по 26,355 грн/$, а затем с ордером на покупку долларов по 26,35 грн/$, чтобы обозначить участникам торгов коридор", - отметила Волуйчак.

Большей частью эта интервенция оказалась психологической - значительного объема сделок по такому курсу сегодня заключено не было. Общий объем торгов в Bloomberg сегодня превысил $112 млн - довольно много, учитывая, что сделки заключались на условиях TOM.

Завтра, по мнению Волуйчак, следует ждать очень активных торгов. Короткая рабочая неделя и приближающийся период уплаты налогов увеличит объем предложения иностранной валюты.

Активизируются и импортеры, которые также будут стремиться завершить расчеты по контрактам до начала выходных. Однако на рынке по-прежнему предложения больше, чем необходимо последним.

Потому курсовой коридор вторника во многом будет зависеть от тактики Нацбанка. С высокой вероятностью, как и в последние две торговые сессии, регулятор будет активно абсорбировать излишки предложения иностранной валюты.

"Это дает основания прогнозировать преимущественно боковой курсовой тренд во вторник. Полагаю, завтрашние торги пройдут в коридоре 26,32-26,5 грн/$", - прогнозирует банкир.