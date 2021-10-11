Банк Англии не увидел в криптовалютах серьезных угроз для страны

Криптовалюты пока не представляют серьезного риска для финансовой стабильности Великобритании, однако по мере роста их влияния потребуется ужесточение нормативной базы. Об этом говорится в отчете Банка Англии.

«Регулирование должно развиваться достаточно быстро, как внутри страны, так и на глобальном уровне, чтобы устранить риски, которые они [криптовалюты] могут создать в будущем», - отметили эксперты.

Представители регулятора заявили, что намерены уделять «пристальное внимание» развитию событий, в том числе «отношениям между криптовалютами и финансовой системой Великобритании». Так в ЦБ намерены обеспечить устойчивость к потенциальным системным рискам.

«FPC считает, что финансовые учреждения должны проявлять осторожность и осмотрительность в отношении любого принятия этих активов», - говорится в документе.

Ранее управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что криптовалюты не имеют внутренней ценности, поэтому инвестиции в них связаны с серьезным риском.

В июне он отверг сходство биткоина с деньгами, но признал, что стейблкоины могут занять определенную нишу в финансовой системе.



