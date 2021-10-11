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Остаток средств на корсчетах банков 11.10.21
10:40 11.10.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 сентября
|43356.5
|13 сентября
|57102.8
|14 сентября
|55830.5
|15 сентября
|54889.6
|16 сентября
|62292.8
|17 сентября
|63361.2
|20 сентября
|58924.1
|21 сентября
|60062.4
|22 сентября
|57424.2
|23 сентября
|56863.9
|24 сентября
|55451.4
|27 сентября
|61528.1
|28 сентября
|61737.8
|29 сентября
|58222.3
|30 сентября
|60770.0
|1 октября
|51970.1
|4 октября
|46051.0
|5 октября
|52448.1
|6 октября
|42953.9
|7 октября
|40710.7
|8 октября
|42321.0
|11 октября
|44980.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 октября - 26,3515 грн
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