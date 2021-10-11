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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.10.2021
10:37 11.10.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|08.09.2021
|7.3447
|09.09.2021
|7.2500
|10.09.2021
|7.9412
|13.09.2021
|7.8833
|14.09.2021
|7.8154
|15.09.2021
|7.6812
|16.09.2021
|7.7625
|17.09.2021
|7.7864
|20.09.2021
|7.6500
|21.09.2021
|7.8380
|22.09.2021
|7.8294
|23.09.2021
|7.6706
|24.09.2021
|7.7541
|27.09.2021
|7.8727
|28.09.2021
|7.8778
|29.09.2021
|7.6870
|30.09.2021
|7.5944
|01.10.2021
|7.8380
|04.10.2021
|7.7091
|05.10.2021
|7.8708
|06.10.2021
|7.8200
|07.10.2021
|7.8000
|08.10.2021
|7.6409
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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