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Золото 11 октября несколько дешевеет на укреплении доллара
09:37 11.10.2021 |
Цена на золото в понедельник утром символически снижается в цене - рынок этого драгметалла в последнее время стабилен в отсутствие значимых факторов, и колебания его стоимости зависят главным образом от динамики курса доллара, укрепление которого негативно влияет на цены сырьевых товаров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,04%, или на 0,65 доллара, до 1756,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,25%, до 22,762 доллара за унцию.
На оценках перспектив ужесточения монетарной политики в США доллар дорожает сейчас к иене сразу на 0,42%, до 112,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) также растет - на 0,07%, до 94,14 пункта.
Федеральная резервная система (ФРС) США в сентябре допустила повышение учётной ставки в следующем году, а её глава Джером Пауэлл заявлял, что регулятор может начать сокращение выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года. Трейдеры в связи с этим ожидают ужесточения монетарной политики в США (что позитивно для доллара), поскольку считают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября осталась на повышенном уровне в 5,3%.
Кроме того, на днях будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительные подсказки о дальнейших планах регулятора относительно его политики.
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