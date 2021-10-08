НБУ изменил тактику и начал более активно участвовать в валютных торгах

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 11 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,35 грн/$ - на пару копеек больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на четыре копейки - его курс составит 30,47 грн/€.

Курс на межбанке

Торги на межбанке, 8 октября, стартовали необычно рано - первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла спустя минуту после открытия сессии - по курсу 26,345 грн/$, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

С самого утра свое участие в торгах обозначил Национальный банк.

"Сегодня он не выставлял крупных ордеров, но принимал участие в сессии вплоть до ее окончания. Как только котировки достигали указанного уровня (26,345 грн/$), он начинал покупать валюту в резервы", - сообщает Волуйчак.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук называет нам цифры немного побольше.

По его данным, в пятницу с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,37-26,39 грн/$. После первых соглашений в 10:00 рынок просел, котировки составили 26,35-26,36 грн/$.

"В дальнейшем рынок остался без изменений, в 11:00 соглашения проходили в диапазоне 26,35-26,355 грн/$. Перед обедом котировки снизились и составили 26,34-26,35 грн/tiny_mce_markerquot;, - говорит Якобчук.

По данным Волуйчак, несколько раз за сегодня спрос перевешивал предложение, что приводило к росту котировок. Однако такие всплески оказывались непродолжительными и спустя некоторое время торги вновь возвращались к "защитному" уровню.

"В результате подавляющая часть сделок заключалась в очень узком коридоре 24,345-24,355 грн/$. А временами спред между "офферами" и "бидами" сокращался менее, чем до полкопейки", - добавила Волуйчак.

По ее словам, подсчитать точно объем интервенций НБУ в течение сегодняшнего дня сложно, однако даже по скромным оценкам он приобрел в резервы порядка $80 млн. Что сделало его сегодня крупнейшим покупателем.

"В этом нет ничего удивительного, учитывая общий объем сегодняшних торгов. В течение дня в Bloomberg заключили сделок на более чем $295 млн", - подчеркнула она.

В условиях сдержанного спроса это привело к очень сильному давлению на курс доллара и вынудило регулятора очень активно участвовать в торгах.

Есть все предпосылки полагать, что избыточное предложение иностранной валюты будет актуальным и на следующей неделе. Из-за двух дополнительных выходных она будет очень короткой и, по сути, последней перед периодом уплаты налогов, что будет стимулировать спрос на гривну со стороны экспортеров.

С другой стороны, на минувшей неделе ОВГЗ-портфель нерезидентов вновь начал сокращаться.

С пятницы по пятницу он уменьшился на 1 млрд грн. Это может означать, что дополнительного притока валюты по этой статьей на следующей неделе может не быть. Впрочем, сейчас и без него на рынке предложение иностранной валюты значительно превышает объем спроса.

Волуйчак предполагает, что с высокой вероятностью ключевым фактором, который может определять курс на следующей неделе, будет объем и стратегия интервенций регулятора. Сегодня НБУ изменил тактику и более активно участвовал в торгах.

"Если исходить из предположения, что ее же он будет придерживаться и в понедельник, первые торги следующей недели пройдут в преимущественно боковом курсовом тренде. Сделки при этом могут заключаться в коридоре 26,3-26,45 грн/tiny_mce_markerquot;, - считает она.