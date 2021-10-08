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НБУ на этой неделе купил на межбанке $228 млн
18:36 08.10.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 4 по 8 октября купил на межбанковском валютном рынке $228 млн, тогда как неделей ранее он приобрел $15 млн.
Согласно данным НБУ, $223 млн были проданы в рамках интервенций по единому курсу, а $5 млн - в рамках интервенций с выбором лучшей цены.
В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $1 млрд 904,7 млн, продал - $197 млн.
В январе чистая покупка составила $20 млн, в феврале - $200 млн, марте - $50,5 млн, после чего в апреле была зафиксирована чистая продажа $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями, в июне сальдо покупки было $583,3 млн, в июле - $188 млн, в августе - $199,3 млн, а в сентябре - $273,6 млн.
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