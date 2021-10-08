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Справочный курс гривны 8 октября повышен на 3,18 коп до 26,358 грн/$1
12:25 08.10.2021 |
Национальный банк 8 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.18 коп. до 26.358 UAH/USD.
|Показатель
|07.10.2021
|08.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3262
|26.358
|0.121
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