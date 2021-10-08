Нацбанк планирует передать учет ОВГЗ из своего депозитария Нацдепозитарию в срок до года

"Это среднесрочная перспектива, то есть в нашем понимании, это в сроки, наверное, до одного года мы уложимся", – сказал он.
Шевченко подчеркнул, что это важно, так как это открывает рынку новые возможности, такие как кредитование в ОВГЗ.
"То есть кроме сделки РЕПО, можно будет еще и кредитовать бумагой", – отметил глава НБУ.
Шевченко также уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что до конца текущего года депозитарий НБУ передаст Нацдепозитарию учет муниципальных облигаций.
Доля Нацбанка в НДУ составляет 25%. Помимо того, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.