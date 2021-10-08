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АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 08.10.21

10:52 08.10.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
8 сентября43113.9
9 сентября42225.9
10 сентября43356.5
13 сентября57102.8
14 сентября55830.5
15 сентября54889.6
16 сентября62292.8
17 сентября63361.2
20 сентября58924.1
21 сентября60062.4
22 сентября57424.2
23 сентября56863.9
24 сентября55451.4
27 сентября61528.1
28 сентября61737.8
29 сентября58222.3
30 сентября60770.0
1 октября
51970.1
4 октября46051.0
5 октября52448.1
6 октября42953.9
7 октября40710.7
8 октября42321.0

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 8 октября - 26,3314 грн
 

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