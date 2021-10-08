Цена золота слабо меняется 8 октября в ожидании статистики из США

Цена на золото в пятницу утром слабо меняется в преддверии выхода статданных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 1,55 доллара, до 1757,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,73%, до 22,492 доллара за унцию.

На рынке золота в пятницу утром наблюдается слабая динамика, поскольку инвесторы ждут статданных по рынку труда в США.

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на предстоящих данных по занятости в США. "Золото может подешеветь в связи с сильными данными о занятости в США и достигнуть 1720 долларов, но слабые данные о занятости могут спровоцировать ралли золота с 1780 долларов до 1800 долларов", - добавили эксперты.

Кроме того, давление на золото оказывает рост доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 1,15 базисного пункта, до 1,589%, а тридцатилетних - на 0,64 пункта, до 2,147%. При такой ситуации золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость падает.