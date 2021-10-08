НБУ обязал небанковские финучреждения указывать в рекламе условия и полную стоимость кредитов

Национальный банк утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это касается веб-сайтов финансовых учреждений, распространения информации в рекламе, информирования во время пользования кредитом, а также особенностей раскрытия информации по микрокредитам", - говорится в сообщении.

Через три месяца все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать полную информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Так, должна указываться общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (в том числе относительно комиссий третьих лиц и платежей за сопроводительные услуги, например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и т.п.

Через шесть месяцев на веб-сайтах всех небанковских финучреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту.

Во время пользования кредитом банки должны информировать потребителя по выбранному по соглашению с ним канал для коммуникаций, например, через смс-информирование, мессенджер или личный кабинет клиента на сайте.

Такие требования предусмотрены постановлением Правления НБУ от 5 октября №100. Постановление вступает в силу с 8 октября 2021 года.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.