Сохраняющийся тренд на укрепление гривны обусловлен высокой активностью продавцов валюты

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Предприниматели активно обсуждают вероятность достижения нового психологического уровня, что усиливает давление на доллар.

Официальный курс доллара на пятницу, 8 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,33 грн/$ - на пару копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на две копейки - его курс составит 30,43 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские торги четверга, 7 октября, в целом прошли по уже стандартному для последних нескольких дней сценарию. Как заметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,37-26,39 грн/$.

После первых сделок рынок начал падать и по состоянию на 10:00 котировки на межбанке составили 26,31-26,33 грн/$.

"Сессия стартовала с уровней закрытия предыдущего дня, но котировки сразу же устремились вниз. Еще до 10 часов утра, когда начинает активная фаза сессии, они опустились в коридор 26,32-26,34 грн/$", - сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

На динамичное укрепление гривны отреагировал регулятор, который сегодня обозначил рынку защитный уровень немного раньше - вышел на торги с самого утра с крупным ордером на покупку доллара по 26,3 грн/$.

В 11:00 рынок остался на том же уровне, соглашения проходили в диапазоне 26,32-26,33 грн/$. "Перед обедом котировки составили 26,33-26,34 грн/$", - отметил нам Якобчук.

Вплоть до обеда сделки заключались в коридоре 26,305-26,34 грн/$. Как только котировки опускались к обозначенной НБУ отметке, активизировались покупатели, что вызывало небольшой рост котировок.

"Последний в свою очередь приводил к увеличению объема предложения и курс снова опускался к отметке вблизи 26,3 грн/$", - уточнила Волуйчак.

Во второй половине дня была предпринята попытка закрепить восходящий тренд на фоне сниженной активности. После обеда на пике котировки доходили до уровней 26,5-26,7 грн/$. Но еще одна волна предложения иностранной валюты привела к быстрому укреплению гривны.

Ближе к завершению сессии с расчетами TOM (на следующий день), когда ликвидность рынка была минимальной, котировки опустились к отметкам 26,3-26,308 грн/$. В это время НБУ приобрел в резервы по меньшей мере $17 млн.

"Торги четверга завершились котировками 26,28-26,3 грн/$. В общей сложности в Bloomberg прошло сделок на $248 млн, что лишь немногим меньше показателей среды", - рассказала банкир.

Сохраняющийся тренд на укрепление гривны обусловлен высокой активностью продавцов валюты. Объем спроса, в том числе и из-за сложной ситуации с заболеваемостью в Украине, остается сдержанным.

Активность импортеров низкая, в то время как экспортеры, напротив, спешат с продажами иностранной валюты, пока котировки не ушли еще ниже. Бизнес все активнее обсуждает вероятность достижения психологического уровня 26 грн/$. Что усиливает давление на доллар.

На этом фоне есть все основания полагать, что в ближайшие дни тренд на укрепление гривны будет сохранятся. Одновременно с этим начнет расти частота попыток спекулятивных атак, что будет приводить к увеличению волатильности.

"По моим оценкам, торги пятницы пройдут в рамках 26,26-26,46 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.