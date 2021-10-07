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Украинцы с начала 2021г приобрели через ПриватБанк ОВГЗ на 2 млрд грн
17:48 07.10.2021 |
Клиенты государственного ПриватБанка (Киев) с начала 2021 года приобрели через ПриватБанк (Киев) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2 млрд грн, в том числе через Приват24 - на 1,3 млрд грн, сообщила пресс-служба финучреждения в пятницу.
Согласно сообщению, количество инвестировавших в гособлигации клиентов составило 2,5 тыс.
По данным банка, наибольшим спросом у физлиц и частных предпринимателей пользуются годовые и полуторагодовые ОВГЗ, номинированные в национальной валюте, а также двухлетние облигации, номинированные в долларах США.
Указывается, что наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроком погашения 5-6 лет.
Банк уточнил, что средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 составляет 435 тыс. грн.
Пресс-служба напомнила, что ПриватБанк в марте 2020 года запустил возможность покупки и продажи физлицами ОВГЗ онлайн.
Правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, 18 декабря 2016 года решило национализировать это крупнейшее на украинском рынке финучреждение и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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