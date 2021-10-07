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ФРС: в ближайшей перспективе гегемонии американской валюты ничто не угрожает
17:20 07.10.2021 |
Эксперты ФРС США позиционировали цифровые валюты как одну из возможных угроз доминированию доллара в мировой финансовой системе.
В статье «Международная роль доллара США» руководители департамента международных финансов ФРС отметили, что последние 20 лет использование доллара в мире остается стабильным. По их мнению, в ближайшей перспективе гегемонии американской валюты ничто не угрожает.
В более долгосрочной перспективе эксперты назвали три потенциальных соперника: евро, китайский юань и цифровые валюты.
Касательно последних сотрудники ФРС написали:
«Изменяющийся платежный ландшафт также может стать проблемой для доминирования доллара. Например, быстрый рост цифровых валют, как частных, так и официальных, может снизить зависимость от валюты США».
Однако они посчитали маловероятным то, что только за счет технологий «можно в достаточной степени компенсировать давние причины господства доллара».
«В целом, при отсутствии каких-либо крупномасштабных политических или экономических изменений, которые нанесут ущерб доллару как средству сбережения или обмена и одновременно повысят привлекательность альтернатив, валюта США, вероятно, в обозримом будущем останется доминирующей в мире», - заключили эксперты.
Напомним, в 2020 году в ФРС сообщили, что регулятор ведет исследования для выпуска цифрового доллара. Возможность такого шага в апреле 2021 года подтвердил глава учреждения Джером Пауэлл.
По его мнению, выпуск ФРС цифровой валюты ударит по популярности биткоина, который регулятор не намерен запрещать, как и другие криптовактивы.
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