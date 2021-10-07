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Справочный курс гривны 7 октября повышен на 3,41 коп до 26,3262 грн/$1
12:28 07.10.2021 |
Национальный банк 7 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.41 коп. до 26.3262 UAH/USD.
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.3603
|26.3262
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