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Аналитик назвал причиной подорожания Bitcoin скупку этой криптовалюты на 1,6 млрд долларов
09:17 07.10.2021 |
Вчера Bitcoin быстро и существенно подорожал - за пять минут на 2,5 тысячи долларов. Сейчас генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ён Джу (Ki Young Ju) назвал причину этого явления.
Все дело, как обычно, в балансе спроса и предложений: просто за 5 минут было куплено биткойнов на 1,6 миллиарда долларов. При этом закрытие коротких позиций оказалось незначительным - в размере 17 миллионов долларов.
«Это больше похоже на покупку китов, а не на каскадную ликвидацию», - сказал аналитик. Киты - это крупные держатели Bitcoin. Вчера они основательно закупились, что и толкнуло стоимость криптовалюты вверх, быстро и резко. На данный момент стоимость Bitcoin скорректировалась на отметке 54 900 долларов.
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