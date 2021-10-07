Аналитик назвал причиной подорожания Bitcoin скупку этой криптовалюты на 1,6 млрд долларов

Вчера Bitcoin быстро и существенно подорожал - за пять минут на 2,5 тысячи долларов. Сейчас генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ён Джу (Ki Young Ju) назвал причину этого явления.

Все дело, как обычно, в балансе спроса и предложений: просто за 5 минут было куплено биткойнов на 1,6 миллиарда долларов. При этом закрытие коротких позиций оказалось незначительным - в размере 17 миллионов долларов.

«Это больше похоже на покупку китов, а не на каскадную ликвидацию», - сказал аналитик. Киты - это крупные держатели Bitcoin. Вчера они основательно закупились, что и толкнуло стоимость криптовалюты вверх, быстро и резко. На данный момент стоимость Bitcoin скорректировалась на отметке 54 900 долларов.







