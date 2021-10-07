Золото дешевеет 7 октября на росте доходности гособлигаций США

Цена на золото в четверг утром снижается на росте доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2,05 доллара, до 1759,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,28%, до 22,595 доллара за унцию. Доходность десятилетних US Treasuries выросла на 0,93%, до 1,538%. При такой ситуации золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость падает.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, спрос инвесторов на драгоценный металл, вероятно, будет определяться растущими опасениями по поводу более высокой инфляции.

Трейдеры также ждут данные рынка труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, в частности, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее.