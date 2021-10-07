Бизнес решил заблаговременно обменять валюту на гривну под уплату налогов

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 7 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,35 грн/$ - на семь копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 24 копейки - его курс составит 30,41 грн/€.

Курс на межбанке

В среду, 6 октября, с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,37-26,4 грн/$. Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка в среду на межбанке посредством терминала Bloomberg прошла по курсу 26,395 грн/$.

После первых сделок рынок просел до 26,37-26,38 грн/$. В самом начале торгов котировки уверенно снижались, однако слабая активность продавцов в первые полчаса и выход на рынок Нацбанка с покупкой традиционных $5 млн спровоцировали небольшой рост курса.

Достигнув коридора 26,35-26,36 грн/$, котировки за очень короткий период времени поднялись до отметок 26,39-26,41 грн/$. Однако после 10 часов предложения на рынке стало ощутимо больше. "На торгах возник значительный дисбаланс и котировки вновь начали снижаться", - рассказывает Волуйчак.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, в 11:00 тренд на укрепление гривны продолжился. "Соглашения проходили в диапазоне 26,34-26,35 грн/$", - отметил он в беседе с UBR.ua.

Такая динамика не осталась без внимания регулятора. Как и во вторник, НБУ вышел на торги с крупным ордером на покупку доллара по 26,315 грн/$, тем самым обозначив "защитный" уровень среды. Достичь его сегодня рынок не смог, невзирая на очень значительный объем торгов.

"Перед обедом котировки продолжили снижаться, на рынке появился регулятор, НБУ показал ниже 26,315 грн/$ рынок не просядет, в 12:00 соглашения проходили в диапазоне 26,32-26,34 грн/$", - заметил нам Якобчук.

К моменту завершения торгов с расчетами TOD (день в день) объем сделок в Bloomberg достиг $267 млн. Это рекордный показатель с конца августа.

"Вплоть до 15 часов, то есть всю активную часть сегодняшних торгов, сделки заключались в узком диапазоне 26,315-26,34 грн/$", - уточнила она.

Но ближе к завершению сессии, когда активность торгов сократилась, возросший спрос резко поднял котировки, вернув их к показателям начала дня.

"После обеда состоялась коррекция, рынок закрылся на котировках 26,37-26,39 грн/$", - добавил директор департамента казначейства Пиреус Банка.

По словам Волуйчак, единого крупного источника предложения иностранной валюты сегодня не было. Среди продавцов было много экспортеров, в том числе аграриев. Активно продавали валюту и банки.

Поводом, очевидно, стало динамичное укрепление гривны во вторник, которое окончательно убедило рынок в устойчивости тренда на ревальвацию.

В таких условиях многие поспешили конвертировать иностранную валюту в гривну, которая, кроме прочего, вскоре понадобится бизнесу для уплаты налогов.

"Рост котировок в конце сегодняшней сессии был вызван небольшими покупками валюты иностранными держателями ОВГЗ. Сегодня Минфин выплачивал проценты по старым выпускам облигаций", - подчеркнула она.

Объем этих выплат небольшой - порядка 380 млн грн. Однако на малоликвидном рынке это вызвало небольшой дисбаланс, которым попытались воспользоваться спекулятивно настроенные участники. Отчасти им это удалось, но, достигнув пиковых отметок на уровне 26,38-26,4 грн/$.

Завтрашние торги имеют все шансы оказаться не менее волатильными сегодняшних.

Как говорит Волуйчак, после очень активной среды, активность продавцов в четверг может немного сократиться, что даст возможность спекулятивно настроенным участникам предпринять еще одну попытку поднять котировки.

"Впрочем, не думаю, что они будут очень успешными. Рост курса с высокой вероятностью будет усиливать активность продавцов. По моим оценкам, торги четверга будут проходить в рамках 26,28-26,48 грн/$", - прогнозирует она.