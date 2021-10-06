Гэри Генслер: SEC не планирует запрещать криптовалюты

У Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) нет планов по запрету криптовалют, это прерогатива Конгресса. С таким заявлением выступил глава регулятора Гэри Генслер.

Так он прокомментировал вопрос члена Палаты представителей Теда Бадда о возможности последовать по пути Китая в отношении цифровых активов.

«Наш подход совершенно иной. Вопрос в том, как нам встроить эту область [криптовалют] в существующие рамки защиты инвесторов и потребителей. Как нам стоит взаимодействовать с другими регуляторами, чтобы облегчить работу Минфина по борьбе с отмыванием денег и налоговому администрированию», - пояснил он.





В ходе выступления перед Конгрессом Генслер напомнил, что большинство криптовалют, по его мнению, соответствуют статусу инвестиционных контрактов, а стабильные монеты несут угрозу для финансовой стабильности.

«Стейблкоины на $125 млрд подобны покерным фишкам в казино. Если рынок продолжит расти в десять раз, как за последний год, сегмент станет представлять системный риск для экономики», - подчеркнул он.

В то же время глава SEC ушел от ответа на прямой вопрос о трактовке биткоина и Ethereum.

«Я не стану обсуждать конкретные токены. Законы о ценных бумагах предельно ясны. Если вы привлекаете средства, если инвесторы ожидают прибыли от усилий других, то это подпадает под регулирование», - объяснил он.

Генслер также коснулся темы регулирования бирж и DeFi.

«Даже в DeFi-платформах есть централизованный протокол. Я полагаю, что и здесь мы можем получить максимальную степень государственной политики», - добавил он.

Напомним, в сентябре глава ФРС Джером Пауэлл заявил об отсутствии планов по запрету криптовалют. Одновременно с этим глава агентства допустил необходимость включения некоторых из них в правовое поле.