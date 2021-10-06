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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2021

10:31 06.10.2021 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
03.09.20217.3844
06.09.20217.3471
07.09.20217.2200
08.09.20217.3447
09.09.20217.2500
10.09.20217.9412
13.09.20217.8833
14.09.20217.8154
15.09.20217.6812
16.09.20217.7625
17.09.20217.7864
20.09.20217.6500
21.09.20217.8380
22.09.20217.8294
23.09.20217.6706
24.09.20217.7541
27.09.20217.8727
28.09.20217.8778
29.09.20217.6870
30.09.20217.5944
01.10.20217.8380
04.10.20217.7091
05.10.20217.8708

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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