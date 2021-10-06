Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 12:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 6 октября на укреплении доллара
08:56 06.10.2021 |
Стоимость золота снижается в среду утром благодаря сильному доллару, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,49%, или на 8,75 доллара, до 1752,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,88%, до 22,41 доллара за унцию.
На рынке золота в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост курса доллара, в частности, к евро и иене. А индекс американской валюты (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается сейчас на 0,11%, до 94,08 пункта.
Укрепление доллара, в котором исчисляется цена биржевых товаров, включая золото, делает их менее доступными для инвесторов с другими валютами.
Кроме того, на этот рынок могут повлиять данные рынка труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, в частности, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее. Также будет представлена статистика новых рабочих мест.
По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, до выхода этих данных драгоценный металл, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне от 1750 до 1785 долларов. "Ничто не поможет золоту, если количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в пятницу окажется стабильным", - добавили эксперты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания
|Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 5 октября повышен на 14,94 коп до 26,4408 грн/$1
|Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.10.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 06.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2021
|Сбой в работе WhatsApp помешал торгам на финансовых и сырьевых рынках
Это интересно
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц