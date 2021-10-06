Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биткойн пошёл в рост после заявления Bank of America
08:20 06.10.2021 |
Биткойн снова пошёл в рост после падения в сентябре из-за опасений по поводу регулирования в США и Китае. После заявления Bank of America о том, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать», курс главной криптовалюты мира увеличился до 51,5 тыс. долларов. В настоящее время биткойн вырос почти на 17% за октябрь и на 76,5% с начала года.
Тедди Валле (Teddy Vallee), главный инвестиционный директор Pervalle Global Capital, сказал, что он ожидает, что импульс сохранится в течение квартала, если этому не помешает большая коррекция капитала.
Долгосрочные держатели акций в настоящее время составляют более 80,5% от общего объема, что исторически приводило к значительному росту в последующие шесть месяцев/ Если не произойдет серьезной коррекции капитала, мы ожидаем роста цен к концу года. Возрастающий спрос должен оставаться высоким, поскольку институциональное внедрение продолжает ускоряться, что создает благоприятную динамику спроса/предложения.
Тедди Валле
Рост начался ещё на прошлой недели после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (Jerome Powell), который заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по финансовым услугам, что у него «нет намерения запрещать» криптовалюты в США, как это неоднократно делал Китай.
Также отмечается, что Уолл-стрит растёт интерес к криптовалютам, несмотря на ограничения на майнинг и расследования против крупнейших криптовалютных бирж со стороны Китая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания
|Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 5 октября повышен на 14,94 коп до 26,4408 грн/$1
|Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.10.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 06.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2021
|Сбой в работе WhatsApp помешал торгам на финансовых и сырьевых рынках
Это интересно
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц