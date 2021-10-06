Биткойн пошёл в рост после заявления Bank of America

Биткойн снова пошёл в рост после падения в сентябре из-за опасений по поводу регулирования в США и Китае. После заявления Bank of America о том, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать», курс главной криптовалюты мира увеличился до 51,5 тыс. долларов. В настоящее время биткойн вырос почти на 17% за октябрь и на 76,5% с начала года.

Тедди Валле (Teddy Vallee), главный инвестиционный директор Pervalle Global Capital, сказал, что он ожидает, что импульс сохранится в течение квартала, если этому не помешает большая коррекция капитала.

Долгосрочные держатели акций в настоящее время составляют более 80,5% от общего объема, что исторически приводило к значительному росту в последующие шесть месяцев/ Если не произойдет серьезной коррекции капитала, мы ожидаем роста цен к концу года. Возрастающий спрос должен оставаться высоким, поскольку институциональное внедрение продолжает ускоряться, что создает благоприятную динамику спроса/предложения.

Тедди Валле

Рост начался ещё на прошлой недели после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (Jerome Powell), который заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по финансовым услугам, что у него «нет намерения запрещать» криптовалюты в США, как это неоднократно делал Китай.

Также отмечается, что Уолл-стрит растёт интерес к криптовалютам, несмотря на ограничения на майнинг и расследования против крупнейших криптовалютных бирж со стороны Китая.