НБУ 5 октября потратил на поддержание доллара на межбанке $40 млн

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 6 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,42 грн/$ - на 15 копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет аж на 27 копеек - его курс составит 30,65 грн/€.

Курс на межбанке

Торги вторника, 5 октября, стартовали с отметок вчерашнего закрытия - первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по 26,495 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак. И это стало самым высоким значением курса на протяжении всей сегодняшней сессии.

С первых же минут торгов на межбанке ощущалось чрезмерное предложение иностранной валюты, которое толкало котировки вниз. Покупка традиционных $5 млн Нацбанком в самом начале торговой сессии никак не сказалась на курсовом тренде - котировки продолжали динамично опускаться.

"Регулятор, похоже, еще несколько раз выходил на рынок с точечными покупками, пытаясь своими интервенциями не препятствовать естественному рыночному процессу", - говорит банкир.

Однако дисбаланс был настолько существенным, что ближе к 11 часам, когда котировки достигли коридора 26,4-26,42 грн/$, НБУ выставил крупный ордер на покупку доллара по 26,395 грн/$.

Эта преимущественно психологическая интервенция - обозначенный уровень был ниже рынка - приостановила падение котировок. Вплоть до окончания обеда сделки заключались в коридоре 26,41-26,45 грн/$.

Однако после 14 часов спроса на рынке оказалось недостаточно, чтобы сдержать дальнейшее движение вниз. Около 15 часов рынок вплотную приблизился к "защитному уровню" НБУ.

Примерно в это же время регулятор начал активно покупать излишки валютного предложения - приобрел по меньшей мере $30 млн.

Хотя общий объем приобретений НБУ в течение сегодняшней сессии подсчитать довольно сложно, казначеи предполагают, что речь идет как минимум о $40 млн.

Объем сегодняшних торгов существенно возрос: в Bloomberg за день заключили сделок на $204 млн. Последняя сделка посредством терминала Bloomberg с расчетами TOD (день в день) прошла по 26,4 грн/$.

"Однако с переходом сессии на расчеты TOM (с расчетами на следующий день) на малоликвидном рынке котировки немного скорректировались до отметок 26,41-26,43 грн/$", - отметила Волуйчак.

Данные показатели рекордные для этого года.

Главным событием на валютном рынке во вторник стало ожидание крупных продаж валюты нерезидентами под сегодняшний ОВГЗ-аукцион. Министерство финансов разместило сегодня бумаг на 2,5 млрд грн.

Это довольно скромный объем, но его оказалось достаточно для формирования курсового тренда. Кроме того, давление на доллар сейчас усиливается общим ожиданием дальнейшего укрепления гривны.

Тренд на укрепление гривны с высокой вероятностью будет сохраняться на межбанке и завтра. Утром дополнительное давление на доллар будут оказывать остаточные продажи валюты иностранными покупателями гособлигаций.

По ее словам, во второй половине дня не исключена небольшая корректировка курса, однако общий тренд на укрепление гривны в ближайшие дни будет оставаться актуальным.

"По моим оценкам, торги вторника пройдут в рамках 26,33-26,47 грн/$", - прогнозирует она.